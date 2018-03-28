21:25 28 марта 2018 0

Александр Тихонов прокомментировал слова Резцовой об изменениях в тренерском штабе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов резко высказался по отношению к прославленной биатлонистке и лыжнице Анфисе Резцовой. Он подверг критике ее слова по поводу формирования тренерских штабов команды в следующем сезоне.

Бывший глава СБР дал оценку не только прошедшему этапу Кубка мира в Тюмени, но и ситуации в руководстве биатлонной сборной. «В первую очередь нужно было подать в отставку президенту и председателю тренерского совета Барнашову. Я готов в будущем открытым текстом рассказать о моментах, которые в его бытность происходили в команде. Если уже спортсмены начали говорить, что они не хотят тренироваться в национальной команде», — приводятся слова Александра Тихонова на его официальном сайте.

Знаменитый спортсмен обрушился с критикой и на Анфису Резцову. «Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками, ты не могла произнести ни слова», — категорично заявил Тихонов. «Если бы ты училась у стариков, то была бы и президентом подмосковной федерации, и членом правления СБР, а, может быть, и президентом СБР. Ты критиковала и старых тренеров, и молодых. Если тебе хватает грамотности, возьми и скажи, что именно тебе надо менять, кого на кого», — заключил Александр Тихонов.

Ранее экс-глава СБР раскритиковал выступление российской сборной в сезоне 2017-2018. Особенно «досталось» уроженцу Тюмени Антону Шипулину, который, по словам Тихонова, учитывая вложенные в него средства, «должен выигрывать все подряд». «И его физические данные позволяют ему быть лучшим в каждой гонке, если бы он пахал, как надо. А ему как ни позвонишь — то телевидение, то баня, то бизнесмены», — возмутился Тихонов.