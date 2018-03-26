11:57 26 марта 2018 3

Александр Тихонов требует кардинальных изменений в российском биатлоне ФОТО: Wikipedia.org

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал выступление российской сборной в сезоне 2017-18. Отдельных «комплиментов» удостоился лидер команды — тюменец Антон Шипулин, которому прославленный спортсмен посоветовал не тратить время на походы в баню и общение с бизнесменами.

По мнению Тихонова, в минувшем сезоне сборная Россия не смогла показать высоких результатов из-за отсутствия дисциплины и слабой работы тренеров. Он считает, что теперь всю команду необходимо «гнать поганой метлой», а наставнику Шипулина, Андрею Крючкову, и вовсе пожелал «тренировать лошадей». Сам Шипулин также получил порцию критики от южногоуральского ветерана биатлона.

«За такие деньги, которые на него (Шипулина — прим.ред.) потратили, он обязан выигрывать все подряд! И его физические данные позволяют ему быть лучшим в каждой гонке, если бы он пахал, как надо. А ему как ни позвонишь — то телевидение, то баня, то бизнесмены. Сегодня Шипулин — спортсмен одного-двух стартов», — цитирует Тихонова «Спорт Экспресс».

В ходе интервью Тихонов также напомнил, что появление бизнесмена Михаила Прохорова на посту президента Союза биатлонистов РФ не возымело нужного эффекта, несмотря на огромные финансовые вливания в подготовку спортсменов. «Здесь не надо стесняться — мы сидим на шее у народа, не производим никаких материальных благ. А на пять человек обслуги Антона (Шипулина — прим.ред.) потратили столько денег — как на команду. Результат? Одно первое место? Уверен, на Олимпиаде он ничего бы не выиграл, дай бог, попал бы в призы», — добавил олимпийский чемпион.



Отметим, что в прошедшем сезоне российские биатлонисты лишь дважды побеждали на этапах Кубка мира. Антон Шипулин победил в спинтерской гонке на этапе в финском Контиолахти, а в Тюмени Максим Цветков первым пришел к финишу в масс-старте.