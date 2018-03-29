{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
07:49  29 марта 2018 0

Двух высокопоставленных полицейских-взяточников ХМАО отправили в СИЗО

Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, полицейский, конвой, клетка, арест, фигура, полиция, судебный процесс, живот
Фигурантов обвиняют в получении взятки в особо крупном размереФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО попросил суд взять под стражу обвиняемых в коррупции высокопоставленных полицейских: начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления УМВД России по ХМАО-Югре Романа Недыбу. Суд удовлетворил прошение.

Обоим фигурантам дела предъявили обвинения по п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время дело расследуется и устанавливаются все обстоятельства преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по ХМАО.

Новость по теме
Прогноз «URA.RU» подтвердился. Начальник полиции из ХМАО дает показания в СКР

Уголовное дело возбудили после служебной проверки, которую инициировал начальник УМВД по ХМАО Василий Романица в результате задержания Николая Плаксина. Ранее «URA.RU» сообщало, что Плаксин, по версии следствия, покровительствовал незаконному бизнесу — торговле суррогатным спиртным, содержащим метанол. На высокопоставленных полицейских вышли после того, как ликвидировали склад с более чем 30 тысячами бутылок поддельного алкоголя и задержали владельца преступного бизнеса, председателя узбекской диаспоры Нефтеюганска Арифджана Худаярова.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров