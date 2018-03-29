Двух высокопоставленных полицейских-взяточников ХМАО отправили в СИЗО

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО попросил суд взять под стражу обвиняемых в коррупции высокопоставленных полицейских: начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления УМВД России по ХМАО-Югре Романа Недыбу. Суд удовлетворил прошение.
Обоим фигурантам дела предъявили обвинения по п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время дело расследуется и устанавливаются все обстоятельства преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по ХМАО.
Уголовное дело возбудили после служебной проверки, которую инициировал начальник УМВД по ХМАО Василий Романица в результате задержания Николая Плаксина. Ранее «URA.RU» сообщало, что Плаксин, по версии следствия, покровительствовал незаконному бизнесу — торговле суррогатным спиртным, содержащим метанол. На высокопоставленных полицейских вышли после того, как ликвидировали склад с более чем 30 тысячами бутылок поддельного алкоголя и задержали владельца преступного бизнеса, председателя узбекской диаспоры Нефтеюганска Арифджана Худаярова.