Уральский депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

Екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов на комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил чипировать трудовых мигрантов. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Чипирование подразумевает под собой обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные, пишет Иванов. По его словам, только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч правонарушений в сфере миграции. Нововведение же повысит эффективность контроля в этой сфере, считает депутат. Оперативно получить комментарий у Максима Иванова не удалось.
Ранее в России предложили ввести балльную систему отбора мигрантов и специальные карты для них (по аналогии с американской Green card). По информации «URA.RU», планировалось таким образом увеличить число трудоспособного населения страны.