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29 марта 2018
11:14  29 марта 2018 0

Уральский депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

Собрание депутатской вертикали партии
Иванов выступил на комиссии ГосдумыФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов на комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил чипировать трудовых мигрантов. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Чипирование подразумевает под собой обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные, пишет Иванов. По его словам, только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч правонарушений в сфере миграции. Нововведение же повысит эффективность контроля в этой сфере, считает депутат. Оперативно получить комментарий у Максима Иванова не удалось.

Ранее в России предложили ввести балльную систему отбора мигрантов и специальные карты для них (по аналогии с американской Green card). По информации «URA.RU», планировалось таким образом увеличить число трудоспособного населения страны.

Ксения Томашова
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