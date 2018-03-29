Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын сообщил, что на счет областного бюджета собственник сгоревшего ТРК «Зимняя вишня» перечислил 192 млн рублей. Называть имя юридического лица, которое осуществило перевод, он отказался.
«Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая (ранее была — прим. ред.) озвучена им для перечисления — три миллиона рублей на каждого (погибшего — прим. ред.)», — цитирует «Интерфакс» Синицына. По его словам, на счет областного бюджета также поступила «региональная» часть денег — по миллиону рублей на каждого погибшего. «Вчера произошли выплаты, и 21 человек уже получил денежные средства», — отметил Синицын
Совладельцем сгоревшего ТРК «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, из них 41 ребенок, является Денис Штенгелов, проживающий в Австралии. Он основной бенефициар «КДВ групп» («Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки»). Штенгелов отмечал, что торговый центр, где произошла трагедия, не имеет отношения к «КДВ групп». Он утверждал, что здание принадлежит другой его компании — «Кондитерус ком», которая является владельцем здания ТРК «Зимняя вишня». Штенгелов пообещал выплатить семьям погибших при пожаре людей по три миллиона рублей и оплатить затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.
В свою очередь, мэр Риги Нил Ушаков написал на своей странице в Facebook, что столица Латвии поможет семьям погибших при пожаре в Кемерове, сообщает «Национальная служба новостей». Ушаков заявил, что выплатит семьям погибших 50 тысяч евро (около 3,5 миллионов рублей).