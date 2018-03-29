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29 марта 2018
19:47  29 марта 2018 0

Тело Мавроди четвертый день не забирают из морга. Основателя МММ похоронят за счет бюджета как неимущего

Без денег Мавроди оказался никому не нуженФото: Газета.ру

Основателя финансовой пирамиды МММ 62-летнего Сергея Мавроди похоронят за госсчет как неимущего. Труп экс-миллионера уже четвертый день хранится в морге как невостребованный.

Мавроди, заработавший на обмане людей в 90-е годы миллионы, оказался к концу жизни нищим и никому не нужным, сообщает телеграм-канал Mash. Близких родственников у него нет, поэтому некому даже проводить его в последний путь.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ночь на 26 марта Мавроди был найден в Москве на автобусной остановке на улице Поликарпова. У него случился сердечный приступ. Прохожий вызвал скорую помощь, которая доставила полубессознательного экс-финансиста в Боткинскую больницу. Там «отец» МММ вскоре умер. По одной из версий, обманщика россиян «убрали» его недоброжелатели, сообщает «Национальная служба новостей».

Александр Лукманов
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