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30 марта 2018
29 марта 2018
00:21  30 марта 2018 0

Власти ХМАО прокомментировали сообщения о загоревшемся автобусе с югорскими детьми

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, школьный автобус, автобус, дети, желтый автобус
Инцидент случился с командой из Еврейской автономной областиФото: Илья Московец © URA.RU

Детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска не было в частном автобусе, мотор которого загорелся на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО).

«Команда ХМАО не принимала участие в турнире в Кемеровской области, следовательно, в автобусе их не было», — заявили в департаменте. На самом деле инцидент произошел с командой из Еврейской автономной области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в четверг, 29 марта, автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся на трассе в Кемеровской области. Взрослые самостоятельно потушили пламя. Никто не пострадал.

Александр Черноскутов
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