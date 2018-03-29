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29 марта 2018
14:47  29 марта 2018 0

Под Кемеровом загорелся автобус с детьми из ХМАО

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, школьный автобус, автопарк, автобусы, дети, желтый автобус
Автобус с детьми удалось потушить без посторонней помощиФото: Илья Московец © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Кемеровской области, на 213-м километре трассы М-53 «Байкал», загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска. На момент происшествия в салоне автотранспорта находились 11 человек — водитель, девять детей и один сопровождающий. Никто не пострадал.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторе автобуса. Как пишет RT, взрослые самостоятельно потушили пламя. Известно, что маленькие спортсмены ехали в аэропорт Толмачево, чтобы вернуться в родной город.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошла страшная трагедия — в ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По этому случаю президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта национальный траур по жертвам происшествия.

Ксения Томашова
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