Под Кемеровом загорелся автобус с детьми из ХМАО

14:47 29 марта 2018 0

Автобус с детьми удалось потушить без посторонней помощи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кемеровской области, на 213-м километре трассы М-53 «Байкал», загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска. На момент происшествия в салоне автотранспорта находились 11 человек — водитель, девять детей и один сопровождающий. Никто не пострадал.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторе автобуса. Как пишет RT, взрослые самостоятельно потушили пламя. Известно, что маленькие спортсмены ехали в аэропорт Толмачево, чтобы вернуться в родной город.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошла страшная трагедия — в ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По этому случаю президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта национальный траур по жертвам происшествия.