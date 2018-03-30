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30 марта 2018
09:24  30 марта 2018 1

Дочь Навки и Пескова впервые вышла на лед перед публикой. «Шаги будущей чемпионки». ВИДЕО

Татьяна Навка вывела дочь на лед после представленияФото: скрин видео Instagram Татьяны Навки

Четырехлетняя дочь российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя впервые вышла на лед перед публикой. Видеозаписью события спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

Девочка вышла на ледовую сцену после представления «Руслан и Людмила». По словам матери, для этого Надя тренировалась целый месяц. «Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!» — восторженно написала под видео Навка. Одни поклонники спортсменки похвалили ребенка и мать, пожелав обеим творческих успехов. «Мама и дочь в одной профессии — это нормально. Успехов обеим!», «Надюша умничка, держится уверенно!», «Мамочка молодец. Занимается ребенком. Ждем чемпионку», — написали фанаты. Однако нашлись и такие пользователи, которые раскритиковали фигуристку за «показуху».

Ранее «URA.RU» писало, что Татьяна Навка опубликовала очередное фото своего мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На снимке он появился в знаменитых красных штанах, которые получили известность в 2016 году.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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