Четырехлетняя дочь российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя впервые вышла на лед перед публикой. Видеозаписью события спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.
Девочка вышла на ледовую сцену после представления «Руслан и Людмила». По словам матери, для этого Надя тренировалась целый месяц. «Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!» — восторженно написала под видео Навка. Одни поклонники спортсменки похвалили ребенка и мать, пожелав обеим творческих успехов. «Мама и дочь в одной профессии — это нормально. Успехов обеим!», «Надюша умничка, держится уверенно!», «Мамочка молодец. Занимается ребенком. Ждем чемпионку», — написали фанаты. Однако нашлись и такие пользователи, которые раскритиковали фигуристку за «показуху».
Ранее «URA.RU» писало, что Татьяна Навка опубликовала очередное фото своего мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На снимке он появился в знаменитых красных штанах, которые получили известность в 2016 году.