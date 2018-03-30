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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:15  30 марта 2018 1

Пьяное ДТП замначальника УГИБДД по Свердловской области зафиксировала камера наблюдения. ВИДЕО

Юнусов перестарался, обмывая повышениеФото: скрин «Вести»

Камеры наблюдения зафиксировали ДТП, которое устроил заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник Александр Юнусов. Сам момент ДТП зафиксирован нечетко, однако затем хорошо видно, как Citroen C4, за рулем которого находился Юнусов, пытается скрыться с места происшествия, а водитель Toyota Land Cruiser Сергей Кочнев бросается за ним в погоню. Кочнев пытался прижать гаишника к обочине и вынудить остановиться, но тому удалось вырваться и уехать от преследователя.

Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Юнусов обмывал звездочки — на днях ему присвоили звание полковника. Пьяным он сел за руль, устроил аварию на улице Объездной, 88а и уехал. Водитель джипа сообщил о ДТП в ГИБДД. В итоге гаишники лишь после двухчасовой погони сумели остановить машину, за рулем которой оказался их начальник.

По словам источника в правоохранительных органах, Юнусов был очень пьян и ездил по городу «на автопилоте». Но от медосвидетельствования он отказался. За это его лишат прав на два года, кроме того, в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что Юнусов будет уволен по отрицательным мотивам, а его начальник Юрий Демин получит выговор.

Александр Лукманов
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