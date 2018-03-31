01:47 31 марта 2018 0

Преступнику показалось мало того, что женщина избита Фото: Pixabay

Трагический инцидент, в результате которого погибла 32-летняя женщина, произошел в дагестансом Хасавюрте в минувшую пятницу, 30 марта. Как считают представители правоохранительных органов, убийца был женихом жертвы. Поводом к расправе стала ревность.

Как сообщает телеканал 360, мужчина решил навестить свою подругу и поехал к ней домой. На лестничной клетке он застал девушку за разговором с соседом. Это вызывало у него приступ ревности, однако скандал удалось замять. После этого ревнивец предложил подруге вместе поехать к нему домой, вызвал такси, но уже по дороге скандал вспыхнул с новой силой. Таксист драку в машине терпеть не стал и высадил обоих на дорогу.

Здесь вспыльчивый жених, пользуясь своим физическим превосходством, жестоко избил жертву, но этого ему показалось мало. Найдя на дороге подходящий булыжник, он нанес потерпевшей несколько смертельных ударов, от которых девушка скончалась. Примечательно, что убийство произошло на оживленной трассе: как показали записи камер видеонаблюдения, в момент преступления мимо проехало несколько автомашин, но ни один водитель не остановился, чтобы помешать злоумышленнику, передает Nation News.

На опубликованной СМИ записи видно, что жертва лежит без движения, и не пытается сопротивляться, однако это убийцу не останавливает: в поисках подходящего камня он обходит обочины, а затем возвращается, чтобы добить потерпевшую. Как сообщает «РенТВ», в настоящее время 25-летнего подозреваемого уже задержали, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, в декабре прошлого года не менее вопиющий случай произошел в Подмосковье. Тогда, как писало «URA.RU», муж-психопат, также из чувства ревности вывез молодую жену в лес и отрубил ей топором руки. После этого, видимо, посчитав женщину достаточно наказанной, он отвез истекающую кровью жертву в больницу, а сам сдался полиции. Врачи сумели сохранить пострадавшей левую руку, а вот вместо правой девушке теперь придется пользоваться бионическим протезом.