Лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь поймали за рулем в Москве

Пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали за рулем «Мерседеса» на Ленинградском проспекте в Москве. В отношении автохулиганки составлен административный протокол.
Автомобиль Багдасарян был остановлен сотрудниками полиции 31 марта около 03:00. В ходе проверки по базам данных было установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, пишет «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. Издание отмечает, что личность задержанной в полиции не назвали. озднее информированный источник сообщил агентству, что задержанная — пожизненно лишенная водительских прав по решению суда стритрейсерша Мара Багдасарян.
Девушку, к слову, уже задерживали за рулем «Мерседеса» в ноябре прошлого года. Тогда на нее был наложен штраф за езду без прав.
Отметим, Багдасарян прославилась на всю страну участием в «гонках» на «Гелендваген» с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Девушка была арестована за огромное количество штрафов, которые она и не думала оплачивать.