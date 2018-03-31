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31 марта 2018
Главные новости Москвы
17:52  31 марта 2018 0

Лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь поймали за рулем в Москве

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Багдасарян снова каталась по Москве без правФото: pixabay.com © URA.RU

Пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали за рулем «Мерседеса» на Ленинградском проспекте в Москве. В отношении автохулиганки составлен административный протокол.

Автомобиль Багдасарян был остановлен сотрудниками полиции 31 марта около 03:00. В ходе проверки по базам данных было установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, пишет «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. Издание отмечает, что личность задержанной в полиции не назвали. озднее информированный источник сообщил агентству, что задержанная — пожизненно лишенная водительских прав по решению суда стритрейсерша Мара Багдасарян.

Девушку, к слову, уже задерживали за рулем «Мерседеса» в ноябре прошлого года. Тогда на нее был наложен штраф за езду без прав.

Отметим, Багдасарян прославилась на всю страну участием в «гонках» на «Гелендваген» с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Девушка была арестована за огромное количество штрафов, которые она и не думала оплачивать.

Валерия Романова
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