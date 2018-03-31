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31 марта 2018
Главные новости Москвы
18:45  31 марта 2018 0

Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу. ФОТО, ВИДЕО

Создателя МММ проводили в последний путьФОТО: скриншот программы «Минаев Live»

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили бизнесмена Сергея Мавроди. Траурное мероприятие прошло в закрытом режиме.

Мавроди похоронен в закрытом гробу. На погребении присутствовали только родные и близкие бизнесмена. От посторонних посетителей и журналистов место на кладбище охраняли люди в камуфляже, передает РЕН ТВ.

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Фото: телеграм-канал Life Shot

Мавроди скончался 26 марта в возрасте 62 лет. Причиной смерти скандально известного бизнесмена стал сердечный приступ. Тема его похорон активно освещалась в российских СМИ, поскольку до последнего момента не было понятно, кто решится проводить основателя МММ в последний путь. Российская компания SpaceWay даже предлагала развеять прах Мавроди в космосе.

Сергей Макеев
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