18:45 31 марта 2018 0

Создателя МММ проводили в последний путь ФОТО: скриншот программы «Минаев Live»

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили бизнесмена Сергея Мавроди. Траурное мероприятие прошло в закрытом режиме.

Мавроди похоронен в закрытом гробу. На погребении присутствовали только родные и близкие бизнесмена. От посторонних посетителей и журналистов место на кладбище охраняли люди в камуфляже, передает РЕН ТВ.

1/2 Фото: телеграм-канал Life Shot

Мавроди скончался 26 марта в возрасте 62 лет. Причиной смерти скандально известного бизнесмена стал сердечный приступ. Тема его похорон активно освещалась в российских СМИ, поскольку до последнего момента не было понятно, кто решится проводить основателя МММ в последний путь. Российская компания SpaceWay даже предлагала развеять прах Мавроди в космосе.