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31 марта 2018
Главные новости Москвы
19:18  31 марта 2018 0

Тарасов и Костенко намекнули на пол своего будущего ребенка

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Поклонники пары сделали вывод, что супруги ждут девочкуФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший муж Ольги Бузовой, футболит Дмитрий Тарасов случайно выдал поклонникам пол своего будущего ребенка. Из переписки Тарасова с нынешней женой, моделью Анастасией Костенко, пользователи соцсетей сделали вывод, что пара ждет девочку.

Наиболее внимательные подписчики, читая посты Тарасова и Костенко в соцсетях, обратили внимание, что супруги используют смайлик «Семья с девочкой». А фотография с розовыми шарами еще больше убедила поклонников в правильности их версии, пишет VistaNews.Ru.

Ранее Дмитрий Тарасов выложил в Сеть фотографии беременной супруги. Пара до последнего скрывала, что ждет ребенка. Как отреагировала на новость бывшая жена Тарасова, певица и телеведущая Ольга Бузова, неизвестно — она не стала делать публичных заявлений, сообщает «Комсомольская правда».

Наталья Володина
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