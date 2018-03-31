Тарасов и Костенко намекнули на пол своего будущего ребенка

Бывший муж Ольги Бузовой, футболит Дмитрий Тарасов случайно выдал поклонникам пол своего будущего ребенка. Из переписки Тарасова с нынешней женой, моделью Анастасией Костенко, пользователи соцсетей сделали вывод, что пара ждет девочку.
Наиболее внимательные подписчики, читая посты Тарасова и Костенко в соцсетях, обратили внимание, что супруги используют смайлик «Семья с девочкой». А фотография с розовыми шарами еще больше убедила поклонников в правильности их версии, пишет VistaNews.Ru.
Ранее Дмитрий Тарасов выложил в Сеть фотографии беременной супруги. Пара до последнего скрывала, что ждет ребенка. Как отреагировала на новость бывшая жена Тарасова, певица и телеведущая Ольга Бузова, неизвестно — она не стала делать публичных заявлений, сообщает «Комсомольская правда».