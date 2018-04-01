07:41 01 апреля 2018 0

У девушек прошел важный этап соревнований Фото: с официального сайта конкурса «Мисс Россия 2019»

На конкурсе «Мисс Россия — 2018» прошел этап, в ходе которого участницы наряжались в национальные костюмы своих регионов. Екатеринбург на соревнованиях представляют две девушки, которые подошли к заданию креативно.

Анастасия Каунова, мисс Екатеринбург-2017 для конкурса решила использовать наряд, символизирующий конструктивизм, которым славится город. Судя по эскизу, который девушка при этом держит в руках, в первую очередь имелась ввиду Белая башня. У костюма даже есть подсветка — в шляпке.

Другая свердловчанка, Полина Костюк, подошла к вопросу более консервативно. Девушка пишет на своей странице в Instagram: «На мне костюм, характерный для русских девушек Екатеринбургской губернии». «Ай, какая краса!!! Любо — дорого смотреть», «Полюшка, красавица, мы с тобой!!!!!», — реагируют пользователи.