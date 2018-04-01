09:41 01 апреля 2018 0

Кемеровский губернатор сообщил землякам о завершении «большого совместного пути» Фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

Кемеровский губернатор Аман Тулеев обратился к жителям области после направленного президенту заявления об отставке. В подготовленном пресс-службой видеообращении он еще раз принес кузбассовцам соболезнования в связи с трагедией в «Зимней вишне». По его словам, перед уходом он «сделал все что мог», чтобы помочь семьям погибших и пострадавших.

«Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир», — произнес Тулеев в камеру.

«Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил 73-летний глава области. Самому Тулееву, по его словам, с «таким тяжелейшим грузом работать дальше нельзя».

Свой пост Тулеев занимал четыре раза подряд, набирая огромный процент голосов. Последний срок он работал уже тяжело больным, но окончательно его подкосила трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 25 марта в пламени страшного пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Как уже сообщало «URA.RU», 1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.