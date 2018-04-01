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01 апреля 2018
16:25  01 апреля 2018 0

Губерниев поблагодарил Шипулина за «неудачный» сезон. «Гордость земли русской!». ФОТО

Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Губерниев благодарен биатлонисту за доставленные эмоцииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался в адрес Антона Шипулина. Губерниев назвал уральского биатлониста настоящим лидером и гордостью русской земли.

На своей странице в Instagram Губерниев поблагодарил Шипулина за прошедший сезон. «Я очень тебе благодарен!!! Ты завершаешь сезон!!! Просто спасибо!!! За радость, эмоции, за победы! Гордость земли русской!!!». Как особое достоинство Губерниев отметил способность Шипулина уважать одинаково друзей и врагов. «Ты огромный молодец, никогда не ныл, не бил своих и был настоящим лидером! Не капитаном — ЛИДЕРОМ!!! Командиром! Уважающим партнеров, друзей и врагов! Спасибо, Антон Шипулин!!! Я тебе очень благодарен!!! Брат!!!».

Напомним, что сам Шипулин, подводя итоги прошедшего сезона, посчитал его не самым удачным в своей карьере. Однако он всем посоветовал не терять веры в национальную сборную, выразил надежду, что в дальнейшем сможет показать более высокие результаты, и поблагодарил своих болельщиков за оказанную поддержку.

Виктор Жуков
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