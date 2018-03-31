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31 марта 2018
22:33  31 марта 2018 0

Шипулин извинился перед болельщиками за неудачный сезон

Пресс-конференция с Антоном Шипулиным. Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин не смог отправиться на Олимпиаду в Южную КореюФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Уральский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram подвел итоги спортивного сезона. По его признанию, прошедшая зима принесла больше разочарований, чем побед, но спортсмен призвал болельщиков верить в национальную сборную.

«Главное разочарование — пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И я как спортсмен несу за них полную ответственность», — пишет Шипулин.

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По словам Шипулина, в конце сезона ему хотелось, чтобы соревнования завершились поскорее, поскольку его физическая форма в любом случае не позволила бы достичь хороших результатов. В завершении биатлонист выразил благодарность российским болельщикам: «Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас!».

Ранее с критикой в адрес Шипулина выступил легендарный южноуральский олимпиец Александр Тихонов. По его словам, биатлонисту необходимо сменить личного тренера и перестать тратить время на далекие от спорта развлечения. «За такие деньги, которые на него (Шипулина — прим.ред.) потратили, он обязан выигрывать все подряд!» — отметил ветеран биатлона.

Виктор Жуков
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