Шипулин извинился перед болельщиками за неудачный сезон

22:33 31 марта 2018 0

Антон Шипулин не смог отправиться на Олимпиаду в Южную Корею Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram подвел итоги спортивного сезона. По его признанию, прошедшая зима принесла больше разочарований, чем побед, но спортсмен призвал болельщиков верить в национальную сборную.

«Главное разочарование — пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И я как спортсмен несу за них полную ответственность», — пишет Шипулин.

По словам Шипулина, в конце сезона ему хотелось, чтобы соревнования завершились поскорее, поскольку его физическая форма в любом случае не позволила бы достичь хороших результатов. В завершении биатлонист выразил благодарность российским болельщикам: «Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас!».

Ранее с критикой в адрес Шипулина выступил легендарный южноуральский олимпиец Александр Тихонов. По его словам, биатлонисту необходимо сменить личного тренера и перестать тратить время на далекие от спорта развлечения. «За такие деньги, которые на него (Шипулина — прим.ред.) потратили, он обязан выигрывать все подряд!» — отметил ветеран биатлона.