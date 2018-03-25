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25 марта 2018
24 марта 2018
12:56  25 марта 2018 0

Из-за Губерниева в Тюмени закрылся бар. ВИДЕО

Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Губерниев проводит тюменские вечера в окружении любителей спортаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Из-за спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в Тюмени пришлось временно закрыть бар «Авиатор». Каждый вечер после работы на чемпионате мира по биатлону он заходил в заведение, чтобы отдохнуть и исполнить песни вместе со своими поклонниками и любителями спорта.

О том, что заведение не может принять гостей, было объявлено на странице бара во «ВКонтакте». «Дорогие гости, приносим свои извинения за неудобства. К сожалению, наш бар не может вместить всех желающих. Просим отнестись с пониманием к тому, что вход [в] заведение может быть закрыт», — говорилось в сообщении.

Губерниев объявил о старте творческих вечеров 20 марта. Последняя встреча состоится сегодня, после гонки, участие в которой примет тюменец Антон Шипулин, который пока не сумел завоевать награду.

Финальный этап Кубка мира по биатлону стартовал в Тюмени 22 марта. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Подготовка к чемпионату проходила в атмосфере конфликтов. Ряд спортсменов отказался приезжать в Россию из-за допингового скандала. Среди них оказался чешский биатлонист Михал Крчмарж, который заявил, что боится подмены допинг-проб.

Семен Гринберг
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