Застрявших пассажиров авиакомпаний-банкротов будут вывозить за счет государства

07:59 02 апреля 2018 0

Государство поможет вывезти пассажиров разорившихся авиаперевозчиков Фото: depositphotos.com © URA.RU

Росавиация разработала новый порядок возврата пассажиров, которые не смогли вылететь по купленным билетам по вине авиаперевозчика. Действующие нормы показали свою неэффективность в прошлом году в ситуации с банкротством компании «ВИМ-Авиа».

Согласно новым правилам, государство будет оплачивать перевозку пассажиров, если авиаперевозчик окажется несостоятельным, пишут «Известия». Например, если у компании закончатся оборотные средства на оплату топлива, техобслуживание, выплату зарплаты персоналу и так далее. Авиационные власти будут контролировать как финансово-экономические, так и производственные показатели авиакомпаний. «Механизм уже выработан и, в общем, одобрен. Теперь он будет применяться», — рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Специалисты считают, что вывоз пассажиров за счет государства можно считать оправданным, и это увеличит шансы для авиакомпании выйти из кризиса и продолжить работу после реструктуризации бизнеса. «Несостоятельность перевозчика может быть временной и устранимой. Но надзорные органы максимально долго не вмешивались в работу кризисных авиакомпаний, доводя своим бездействием ситуацию до закритической, как в случае с „ВИМ-Авиа“», — отмечает эксперт в сфере авиационного права Сергей Детенышев.

Напомним, что ранее Росавиация предложила спасать авиакомпании от банкротства за счет пассажиров: для этого нужно ввести страховой сбор в размере 10 рублей с каждого авиабилета. Как сообщало «URA.RU», тема создания резерва стала актуальной на фоне краха «ВИМ-АВИА». Но данный резервный фонд сможет устранить последствия банкротства только мелких авиакомпаний; что касается крупных — придется обращаться в правительство за деньгами.