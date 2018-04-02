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02 апреля 2018
01 апреля 2018
08:55  02 апреля 2018 0

Водонаева показала свой «весомый аргумент» по завоеванию мужчин. «Сила притяжения мощнейшая!» ФОТО

Тюменка не устает демонстрировать свои формыФОТО: Алена Водонаева, Instagram

Телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева показала в соцсетях предмет своей гордости — длинные ноги. Фанаты нашли их асексуальными, а экс-звезду «Дома-2» посчитали неграмотной.

На снимке в Instagram Алена сидит на спинке кресла в одной рубашке и колготках. На ногах у нее туфли на высоком каблуке. «Красивые женские ноги весомый аргумент, да? Оружие по завоеванию внимания мужчин. Сила притяжения при правильной подаче мощнейшая», — похвасталась Водонаева. При этом она уточнила, какие колготки предпочитает. «У меня есть два любимых бренда чулков и колготок. Дорогих. Они соответствуют всем моим требованиям… Не сползают, не давят и не скатываются в районе верхней резинки. Купить, кстати, можно в любом хорошем супермаркете. И что самое сексуальное, на чулках не остаются зацепки», — прорекламировала товар тюменка.

Некоторых поклонников восхитило «оружие» Водонаевой: «Идеальная», «Ноги, класс! Так держать!», «Очень крутая! Красотка». Впрочем, большинство фанатов ужаснули внешний вид и неграмотность звезды «Дома-2». «Пошлейшая асексуальность», «У Водонаевой один стереотип поведения: как привлечь внимание мужчин. А другого? в голове у нее не осталось?», «Вечно голожопая!», «Помню, как еще будучи на проекте, Алена говорила тухли, а не туфли, теперь чулков, а не чулок, стыдно», — укоряют телеведущую подписчики. Ранее поклонники осудили Водонаеву за публикацию откровенных снимков без белья. «К чему эта шалавость?», — спросили Алену подписчики.

Наталья Михалева
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