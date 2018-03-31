Уроженка Тюмени, телеведущая и экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала в своем Instagram серию эротическим снимков. Слишком откровенные фотографии возмутили подписчиков звезды.
Водонаева разместила в Сети снимки, сделанные для журнала Maxim. На фото тюменка запечатлена в эротическом нижнем белье, а также без него. Пользователи неоднозначно отнеслись к столь откровенным фотографиям. Поклонники Водонаевой открыто восхищались «бомбической» фигурой звезды, но вместе с тем выразили недоумение по поводу того, для чего телеведущая опубликовала данные фото.
«Хорошая фигура, все красиво, но думаю, что не стоит такие фото выкладывать, очень все откровенно!!! Не понимаю для чего это сделано», «К чему эта шалавость? Больше нечего показать?» «Зачем, Алена?», — задали вопрос Водонаевой подписчики.
Многие также отметили, что из-за публикации таких фотографий у сына телеведущей могут возникнуть проблемы, «ведь вся школа теперь будет обсуждать» какая у него мама. «Подростки жестоки и прямолинейны. Пока, она об этом не думает. Потом, будет поздно думать, придется действовать. И не дай бог по ситуэйшен с плохим концом. Аленка, опомнись, удали!» — призывают поклонники.