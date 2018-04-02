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02 апреля 2018
12:54  02 апреля 2018 0

Семья миллиардера Магомедова купалась в роскоши до его ареста. ФОТО

Зиявудину Магомедову грозит пожизненный срокФОТО: dagestanbusinessmen, Instagram

Владельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым грозит пожизненный срок за организацию преступного сообщества, которое похитило у государства миллиарды долларов. На эти деньги семьи братьев купались в роскоши.

Как выяснил Life.ru, жена и дети дагестанского олигарха 49-летнего Зиявудина Магомедова ни в чем себе не отказывали. Супруга бизнесмена Ольга (в девичестве Шипилова) и мать двух его сыновей и дочери — настоящая светская львица. Она старалась посещать официальные мероприятия мужа и не пропускать ни одной модной тусовки, даже если показ платьев дизайнера и ее близкой подруги Алены Ахмадуллиной проходил в Аргентине.

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ФОТО: dagestanbusinessmen, Instagram

Старший сын Зиявудина Магомедова Даниял — типичный представитель золотой молодежи. Судя по его странице во «ВКонтакте», он с ранних лет мог позволить себе многое. Он часто бывает у своих друзей в Лондоне, любит кататься на папиной яхте, а его девушка — длинноногая блондинка Настя Бунина. Они много путешествуют по разным странам.

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Всегда в распоряжении сына папина яхта ФОТО: соцсети
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Суд арестовал совладельца ГК «Сумма»

Другие дети босса меньше появлялись в соцсетях, но тоже жили богато. Напомним, дагестанского бизнесмена, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова московский суд арестовал 30 марта, олигарх не успел сбежать за границу. Суд отказался отпустить под залог в 2,5 млрд владельцев группы «Сумма», напоминает РАПСИ. Затем под арест был отправлен и его брат Магомед.

Они подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате государственных миллиардов. По данным силовиков, Зиявудин Магомедов присвоил себе 2,5 млрд рублей, выделенных в том числе на строительство объектов инфраструктуры, и вывел украденные деньги в офшоры. Еще одним фигурантом этого дела стал Артур Максидов — глава входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс». Интересы группы компаний «Сумма» распространяются на нефтегазовый сектор, портовую логистику, строительство, телеком и инжиниринг, ранее сообщало «URA.RU».

Наталья Михалева
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