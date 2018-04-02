{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
15:42  02 апреля 2018 0

Предприниматель, из-за которого проходили обыски у главы района в Зауралье, пытался скрыться

Совещание у Губернатора Курган, чикишев петр
К Петру Чикишеву присматриваются силовикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела, из-за которого проходили обыски у главы Щучанского района Курганской области Петра Чикишева. Главный фигурант, которого обвиняют в многомиллионных хищениях, перед арестом пытался скрыться, сообщили в пресс-службе ведомства.

48-летний генеральный директор ООО «Стройрегион» Смбат Асрян взят под стражу в связи с выдвинутыми обвинениями в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб составил не менее 5,8 млн рублей. Асряна обвиняют в том, что он подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных его предприятием работ.

Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Подробности уголовного дела выясняют в следственном комитете
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе СК РФ по Курганской области уточнили, что Асрян знал об обысках, которые проходили 28 марта. К себе домой он вернулся вечером, надеясь, что не застанет силовиков. Заметив служебный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле. По данным источников «URA.RU», его задержали на территории Челябинской области, на руках у директора строительной фирмы был загранпаспорт.

Смбат Асрян арестован на два месяца решением Курганского городского суда. «В настоящее время на возможное оказание покровительства предприимчивому коммерсанту также проверяется глава Щучанского района Курганской области Петр Чикишев, обыски по месту проживания и работы которого были проведены в тот же период». — отмечают в следственном комитете.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров