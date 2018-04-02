Предприниматель, из-за которого проходили обыски у главы района в Зауралье, пытался скрыться

15:42 02 апреля 2018 0

К Петру Чикишеву присматриваются силовики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела, из-за которого проходили обыски у главы Щучанского района Курганской области Петра Чикишева. Главный фигурант, которого обвиняют в многомиллионных хищениях, перед арестом пытался скрыться, сообщили в пресс-службе ведомства.

48-летний генеральный директор ООО «Стройрегион» Смбат Асрян взят под стражу в связи с выдвинутыми обвинениями в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб составил не менее 5,8 млн рублей. Асряна обвиняют в том, что он подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных его предприятием работ.

Подробности уголовного дела выясняют в следственном комитете Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе СК РФ по Курганской области уточнили, что Асрян знал об обысках, которые проходили 28 марта. К себе домой он вернулся вечером, надеясь, что не застанет силовиков. Заметив служебный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле. По данным источников «URA.RU», его задержали на территории Челябинской области, на руках у директора строительной фирмы был загранпаспорт.

Смбат Асрян арестован на два месяца решением Курганского городского суда. «В настоящее время на возможное оказание покровительства предприимчивому коммерсанту также проверяется глава Щучанского района Курганской области Петр Чикишев, обыски по месту проживания и работы которого были проведены в тот же период». — отмечают в следственном комитете.