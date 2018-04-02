16:21 02 апреля 2018 14

В Госдуме экс-спортсменка известна подчеркнуто патриотическими взглядами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Знаменитая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, призвавшая российских спортсменов не ездить в США после отказа в визах сборной по борьбе, не знает, патриотом какой страны является ее дочь Алена Миньковская. Каждый разговор о политике между российским парламентарием и ее живущей в Америке дочерью заканчивается конфликтом, призналась чемпионка.

«Чтобы их не возникало, некоторые темы обходим. У нее свои взгляды. Я их уважаю. У меня свои — она тоже их уважает», — заявила Роднина изданию Sports.ru. При этом дочь часто упрекает ее, что она голосует за плохие законы и предпочитает общаться на английском языке.

В одной из статей Алена Миньковская написала, что в России царит «атмосфера страха из-за принятых законов, захлопывание свободы слова и протеста, есть фигуры оппозиции, которые были отравлены или которых пытались убить, и журналисты, которые были убиты». Ее мать в этой связи не чувствует какой-либо вины, а также не видит противоречия между своими антизападными призывами и тем, что Америке живет и работает ее дочь. «А что здесь такого? Она там живет с 1990 года. Не я разваливала Советский Союз. Я же не виновата, что ту страну, за которую воевали мои родители, за которую я выступала, взяли и профукали», — считает чемпионка.

Алена Миньковская — дочь Ирины Родниной и эмигрировавшего в США бизнесмена и кинопродюсера Леонида Миньковского. После развода бывший муж по суду добился запрета на выезд Алены в Россию до ее 18-летия. Алена живет в Вашингтоне, является одной из ведущих новостей на северо-американском интернет-ресурсе HuffPostLife. В 2014 году дочь Ирины Родниной была номинирована на премию GLAAD Media Award — ее вручают представителям СМИ, которые «меняют представление о представителях ЛГБТ-сообщества».