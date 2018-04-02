Учительница, раненая при поножовщине в пермской школе, вернулась на работу

16:24 02 апреля 2018 0

Школа и ученики дождались возвращения своей героини Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская учительница Наталья Шагулина, раненая при защите своих учеников от напавших на них с ножами подростков, вернулась к работе. 2 апреля, спустя почти три месяца после ЧП, она провела урок в классе.

Сейчас ученики и их классный руководитель занимаются в новом кабинете. Помещение, которое ассоциируется с событиями 15 января, решено переоборудовать под другие цели, сообщает портал 59.ru. По словам мужа Шагулиной, женщина почти месяц провела на больничной койке, после чего лечилась амбулаторно и проходила курс реабилитации.

Как уже сообщало «URA.RU», 15 января 2017 года в пермскую школу ворвались двое подростков с холодным оружием. Они напали на учеников одного из классов начальной школы. Пострадали 15 человек, в том числе учительница Наталья Шагулина, вставшая на защиту малышей от нападавших. Педагог получил 17 ножевых ранений, напоминает RT. Губернатор Прикамья Максим Решетников ходатайствовал о правительственной награде для Шагулиной.