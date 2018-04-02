Депутат, призвавший «опустить» Собчак, возвращается в Екатеринбург из Парижа

Депутат гордумы Екатеринбурга, 35-летний Евгений Боровик, возвращается из Парижа в родной Екатеринбург. Уголовное дело в отношении народного избранника, объявившего награду тому, кто лучше «опустит» Собчак, закрыто.
«Звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. …я возвращаюсь в родной Екатеринбург, как всегда, непобежденным и готовым к новым битвам!» — написал Боровик на своей странице в Facebook.
При этом он не упустил возможность вновь уязвить телеведущую. «Кто такая Собчачка и к какому сорту фекалий она относится, все уже видели и „по достоинству оценили“», — прокомментировал он исход разбирательства.
Жалобу на депутата Ксения Собчак подала, когда баллотировалась в президенты России. Боровик в интернете назначил денежные призы тем, кто «наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу» — в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей. После возбуждения дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение социальной ненависти) Боровик предпочел уехать из России. «Я остаюсь екатеринбуржцем, приемы граждан будут вести мои помощники, а я, как только разберусь с этим вопросом, вернусь обратно», — заявил он «URA.RU».