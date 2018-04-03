{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:17  03 апреля 2018 0

Верка Сердючка рассказала о тайных выступлениях в России

Андрей Данилко жертвует часть заработанных денег на благотворительностьФОТО: фан группа Андрея Данилко/Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, признался, что выступает на закрытых мероприятиях в России, несмотря на сложные отношения между двумя странами.

По его словам, певец несет ответственность не только за себя, но и за свою команду. «Конечно, это никогда не озвучивается. Я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще», — приводит слова артиста «Утро.ру».

Данилко также признался, что часть заработанных денег с концертов отдает на благотворительность. Артист помогает бедным талантливым музыкантам и нуждающимся. Помимо этого певец высказался о тех, кто зачастую любит срывать концерты на Украине. По его мнению, все эти люди проплачены и таким способом пытаются пропиариться за чужой счет.

Напомним, Данилко осудил оба «Майдана», отметив, что протесты по итогу не принесли стране никаких положительных изменений. По словам певца, это всего лишь театральная постановка. Также он выразил сожаление в связи с запретом на выступления российских артистов на Украине.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров