Верка Сердючка рассказала о тайных выступлениях в России

05:17 03 апреля 2018 0

Андрей Данилко жертвует часть заработанных денег на благотворительность ФОТО: фан группа Андрея Данилко/Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, признался, что выступает на закрытых мероприятиях в России, несмотря на сложные отношения между двумя странами.

По его словам, певец несет ответственность не только за себя, но и за свою команду. «Конечно, это никогда не озвучивается. Я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще», — приводит слова артиста «Утро.ру».

Данилко также признался, что часть заработанных денег с концертов отдает на благотворительность. Артист помогает бедным талантливым музыкантам и нуждающимся. Помимо этого певец высказался о тех, кто зачастую любит срывать концерты на Украине. По его мнению, все эти люди проплачены и таким способом пытаются пропиариться за чужой счет.

Напомним, Данилко осудил оба «Майдана», отметив, что протесты по итогу не принесли стране никаких положительных изменений. По словам певца, это всего лишь театральная постановка. Также он выразил сожаление в связи с запретом на выступления российских артистов на Украине.