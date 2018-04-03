Арестованные братья Магомедовы были конкурентами сенатора Сулеймана Керимова

08:07 03 апреля 2018 0

Магомед Магомедов обвиняется в хищениях и растрате государственных миллиардов ФОТО: dagestanbusinessmen, Instagram

Братья Магомед и Зиявудин Магомедовы, подозреваемые в организации преступного сообщества, хищениях и растрате, до ареста пытались делить сферы влияния с российским предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым. Так, братья Магомедовы, как и Керимов, на протяжении нескольких лет пытались прибрать к рукам махачкалинский порт, как символ контроля над республикой.

По данным источников 1prime.ru, Магомедовым не удалось вытеснить политика-олигарха, в 2017 году порт перешел во владение структур, подконтрольных Керимову. Но вот строительный рынок братья практически взяли под контроль и получали огромное количество господрядов на возведение городских объектов в последние несколько лет. В частности, они участвовали в реконструкции Дербента к юбилею города.

Как сообщил источник телеканала 360, арест Магомедовых помог властям Дагестана уничтожить один из коррупционных «клановых спрутов». Впрочем, устранить конкурентов мог и сам Керимов.

Совладельцы «Суммы», дагестанские братья-бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава одной из компаний, входящей в состав группы «Сумма» Артур Максидов, были арестованы по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств, напоминает «Федеральное агентство новостей». Следователи полагают, что братья организовали преступное сообщество, занимались мошенничеством, а государственные миллиарды выводили в офшоры.

Главу совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова суд отказался отпустить под залог в 2,5 миллиарда рублей — рекордную для российской судебной практики сумму, уточняет «Национальная служба новостей». Интересы группы компаний «Сумма» распространяются на нефтегазовый сектор, портовую логистику, строительство, телеком и инжиниринг. Почему ряд аналитиков находят сходство ареста Керимовых с делом Михаила Ходорковского — подробнее читайте в материале «URA.RU»