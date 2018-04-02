Последствия ареста владельцев «Суммы»: Дагестан, правительство и МБХ

23:02 02 апреля 2018 0

Миллиардеров арестовали накануне формирования правительства. Совпадение? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочая неделя политической тусовки началась с обсуждения ареста владельцев Группы «Суммы» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следствие обвиняет бизнесменов, которые входят первую сотню самых богатых россиян, в организации преступного сообщества, хищениях и растрате 2,5 миллиарда рублей.

По версии инсайдеров ряда политических СМИ, силовикам якобы помог врио главы Дагестана Владимир Васильев. Также заговорили об ударе по «группе премьера Дмитрия Медведева». Ведь соратник главы кабмина Аркадий Дворкович - профильный вице-премьер отрасли, в которой работают Магомедовы. А один из братьев (Зиявудин) — однокурсник Дворковича. В итоге, анонимные telegram-каналы связали дело Магомедовых с переделом политической карты — через месяц станет известен новый состав правительства.

Все спекуляции на эту тему в понедельник, 2 апреля, оборвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, утверждения о том, что арест братьев Магомедовых связан с противоборством элитных групп в преддверии формирования кабмина — «политологические пересуды».

Как аресты скажутся на формировании будущего правительства?

Вице-премьер Аркадий Дворкович (справа) может потерять в функционале из-за дела братьев Магомедовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже наблюдаются попытки вытеснить Дворковича с «поля», заметил директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин: «В анонимных telegram-каналах появились вбросы о том, что Дворковичу уготовано место полпреда в Уральском федеральном округе. Но уход на такую должность, конечно, смешон. Если Медведев останется на своем посту, то Дворкович тоже остается, но ему могут урезать функционал». Он может перестать курировать вопросы транспорта.

Негативные сигналы уже приходили раньше, Путин на это намекал после инцидента ВИМ-Авиа. Тогда на правительственном совещании президент обратился к Дворковичу: «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может, вы перегружены слишком?». Это было в сентябре 2017 года.

В случае, если вице-премьер выберет верную тактику поведения, то он имеет все шансы сохранить свои позиции, считает политолог Аббас Галлямов:

«Главное качество, которым, с точки зрения Путина, должны обладать люди, назначаемые им на высшие должности, — это готовность принять и исполнить любое его решение. Арест Магомедовых дает Медведеву и Дворковичу шанс это качество продемонстрировать. Если они не будут сейчас пытаться изменить принятое решение и мешать следствию, то вполне могут сохранить свои должности». Правда, многое зависит от того, какие показания будут давать братья, говорят эксперты.

Какова роль врио главы Дагестана Владимира Васильева в этом деле и как оно отразится на его позициях в регионе?

Магомедовы — уроженцы Дагестана. По версии РБК, в сборе информации на них помогли новые республиканские власти, вразрез которым встали региональные амбиции братьев.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев укрепляет свои позиции в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, такое масштабное дело, затрагивающее интересы федеральных фигур и целого ряда регионов, не может быть обусловлено только одним из субъектов, уверен руководитель компании «Бианки и партнеры» Валентин Бианки: «Борьба может и не за премьерство, но за фигуры в правительстве, за влияние. А вот „последней каплей“ мог стать и эпизод из конкретного региона».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, также порекомендовал осторожнее относиться к сугубо дагестанскому следу в деле Магомедовых. Он отмечает, что Васильев пока разрушает прежнюю систему управления республикой, осторожно выстраивая новую. «Контуры новой системы, включая масштабы федерального вмешательства и участия конкретных бизнес-кланов, до конца не очерчены».

В любом случае, эксперты уверены — позиции Васильева укрепятся. «Авторитет Васильева ближайшие месяцы будет расти. Так как он — фигура-коммуникатор», — резюмировал руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Почему СМИ проводят параллель между арестом Магомедовых с делом Михаила Ходорковского?

«Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?» — с такими заголовками в понедельник, 2 апреля, вышли заметки в ряде изданий. Авторы отмечают, что после дела Михаила Ходорковского — это первое масштабное расследование против представителей крупного бизнеса, в ходе которого собственники оказались не под домашним, а под государственным арестом. Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что журналисты в первую очередь сравнивают капиталы и влияние фигурантов дел, но по сути они не релевантны. «Магомедовы были лоялистами, что не мешало им пилить бюджеты. Скоро СМИ додумаются писать, что любой крупный холдинг с миллиардными доходами вне зависимости от полит взглядов руководства — мафиозная ОПГ».

Сравнивать дело братьев Магомедовых с делом Махаила Ходорковского не корректно, считают эксперты Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Впрочем, сравнение с арестом Ходорковского может быть элементом защитной стратегии Магомедовых, предполагает Павел Салин. «В их интересах выставить в публикациях свое дело таким образом, чтобы создавалось впечатление, что это наезд не просто на бизнес-группу или номенклатурную группу Дворковича, а на весь бизнес в целом. И он ухудшит инвестиционный климат и прочее».

Даже небольшие «акценты со смещением в политику» откровенно меняли и ход уголовных дел, и их результат, напоминает политтехнолог Алена Август. «Иногда недоброжелатели намеренно добивались упоминания в откровенно экономических ситуациях фамилий Ходорковского и Навального, добиваясь большего негатива. Технология „навешивания“ ярлыков работает, но в последние годы такие акценты только ухудшали ситуацию для обвиняемых», — отмечает эксперт по коммуникациям.

Почему суд не взял 2,5 млрд рублей в залог, а арестовал братьев?

Во время ареста братьев Магомедовых суд отказался отпустить подзащитных под залог в размере предполагаемого ущерба — 2,5 миллиарда рублей за каждого. Это решение может быть вызвано двумя мотивами, поясняет Вячеслав Смирнов.

2,5 млрд рублей не убедили суд отпустить Магомедовых под залог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Есть два мнения: когда обвиняемый с легкостью платит 2,5 миллиарда и исчезает, общественное мнение сочтет это откупом от судебного преследования. И не важно, что деньги поступят в бюджет. А второй момент заключается в том, что претензия в 2,5 миллиарда — это только начало», — дал свою интерпретацию действиям судьи эксперт. Он уверен, что оба этих мотива существуют одновременно, но суд и прокуратура скорее всего думают о втором, так как «судебные органы у нас об общественном мнении задумываются редко».

Политолог Аббас Галлямов уверен, что, отказавшись от такого внушительного залога, суд продемонстрировал, что «арестовывал Магомедовых не для того, чтобы отпускать». Эксперт считает, что такое решение сигнализирует о том, что дело, скорее всего, доведут до реальных сроков.