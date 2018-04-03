Во время традиционного бала прессы в Перми глава края Максим Решетников представил публике своего «двойника» — актера Николая Наумова, известного по сериалу «Реальные пацаны». Шуточный каминг-аут произошел после того, как пермского губернатора спросили о том, как ему удается все успевать.
«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал его Решетников. Наумов, вышедший на сцену, отшутился: «Сколько гостей из Москвы я за вас встретил! Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить. Вы — с Владимиром Путиным чай пить, а я неподалеку, в 200 км от вас, в Барде. Тоже чай пью».
Поводом для перфоманса стала публикация фотосравнения в Instagram Наумова, где актер выставил свою фотографию рядом с фотографией Решетникова. Губернатор опубликовал пост актера у себя с подписью: «Ну, а что, похож!»