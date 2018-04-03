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Главные новости Пермского края
09:19  03 апреля 2018 0

Пермский губернатор представил публике своего двойника. ФОТО, ВИДЕО

«Бал прессы». Награждение журналистов и ньюсмейкеров — лауреатов премии «Выбор прессы — 2017». Пермь, наумов николай, решетников максим
На балу для прессы глава региона сделал «сенсационное» заявлениеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Во время традиционного бала прессы в Перми глава края Максим Решетников представил публике своего «двойника» — актера Николая Наумова, известного по сериалу «Реальные пацаны». Шуточный каминг-аут произошел после того, как пермского губернатора спросили о том, как ему удается все успевать.

«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал его Решетников. Наумов, вышедший на сцену, отшутился: «Сколько гостей из Москвы я за вас встретил! Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить. Вы — с Владимиром Путиным чай пить, а я неподалеку, в 200 км от вас, в Барде. Тоже чай пью».

Поводом для перфоманса стала публикация фотосравнения в Instagram Наумова, где актер выставил свою фотографию рядом с фотографией Решетникова. Губернатор опубликовал пост актера у себя с подписью: «Ну, а что, похож!»

Валерий Дорофеев
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