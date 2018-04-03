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03 апреля 2018
02 апреля 2018
10:15  03 апреля 2018 0

Юлия Скрипаль получила доступ к секретному банковскому счету незадолго до отравления

Скрипаль получила 150 тысяч фунтов до отравления, пишут британские СМИФото: Юлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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За несколько дней до отравления дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила доступ к секретному счету в банке со 150 тысячами фунтов. Об этом сообщило британское издание The Mirror.

Средства с секретного счета принадлежали брату Юлии Скрипаль по имени Александр, который погиб в 2017 году в Санкт-Петербурге «при таинственных обстоятельствах», пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на британское СМИ. Бывшая жена Александра, Наталья, позднее положила на счет в некий российский банк половину от суммы, которую она выручила с продажи их дома в Великобритании. Отмечается, что женщина является дочерью экс-агента ГРУ Геннадия Грищенко.

Наталья также рассказала журналистам про «странного» молодого человека Юлии Скрипаль. Британское издание пишет, что российские СМИ пытаются скрыть его личность. По некоторым данным, он и его мать якобы работают на компанию, связанную с российской разведкой.

Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Улучшение ее состояния по-своему объяснил отец погибшего в Великобритании экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, пишет «Федеральное агентство новостей». Он считает, что рядом с ней просто не было отравителя — в отличие от ситуации с его сыном. «Рядом с Сашей был отравитель. И в госпитале он был. Потому что его, я считаю, три раза отравили», — сказал Вальтер Литвиненко.

Дарья Корчак
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