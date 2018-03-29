Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила после отравления

23:31 29 марта 2018 1

Состояние здоровья Юлии Скрипаль заметно улучшилось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери, пришла в сознание и уже может говорить. Сам экс-агент до сих пор находится в критическом состоянии.

«Лечение сказалось на ней хорошо, но за ней продолжают круглые сутки ухаживать специалисты», — приводит Русская служба Би-би-си сообщение больницы, где также отметили, что еще рано говорить, как случившееся скажется на ее здоровье в будущем.

Британские власти, как пишет портал «Шторм», уже уведомили Москву об улучшающемся состоянии Юлии Скрипаль. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона уже потребовала от Лондона, чтобы ей обеспечили доступ к пострадавшей как к гражданке России.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Местная полиция выяснила, что они впервые контактировали с отравляющим веществом в своем доме. Сразу после инцидента власти Великобритании выступили с заявлением, что Россия имеет прямое отношение к отравлению. Впоследствии страны ЕС и НАТО выслали российских дипломатов. Москва с самого начала опровергала какую-либо причастность к случившемуся и пообещала зеркальный ответ на выдворение послов.