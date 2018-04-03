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03 апреля 2018
13:02  03 апреля 2018 0

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал выгнать Шипулина и его тренеров из сборной

Клипарт. Тихонов Александр. Биатлонист. Челябинск, тихонов александр, сабля
Александр Тихонов призывает к жестким мерам в отношении Шипулина и его тренеровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал уральского спортсмена Антона Шипулина. В ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске Тихонов призвал выгнать Шипулина и его тренеров из сборной.

Пресс-конференция была посвящена итогам первых гонок чемпионата России по биатлону, в которых лидер национальной сборной выступил неудачно. Александр Тихонов жестко высказался и об этом, и о подготовке Шипулина в целом. «Если Антон занимается индивидуальной подготовкой, то только за свой счет — и никаких госденег! Когда был лидером я, то садился за стол последним, как вожак волчьей стаи. Я бы Шипулина выгнал. Не хочешь к команде готовиться — не надо. И тренерам, которые работают с Шипулиным, нужно вето наложить без прав работать в биатлоне. Пять человек обслуги, а результата нет», — заявил Тихонов.

В первых трех гонках чемпионата России по биатлону Антон Шипулин стартовал только в спринте, где занял 10-е место. Индивидуальную гонку и пасьют уральский спортсмен пропустил. При этом на международной арене Шипулин является одним из лидеров — по итогам последнего сезона в общем зачете Кубка Мира уралец стал

Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, шипулин антон, золотая медаль
Антон Шипулин — лучший биатлонист России на международных стартах, но на чемпионате страны пока без медалей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

третьим, уступив только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бё. Ближайший преследователь из сборной России Максим Цветков закончил сезон на 22-м месте. В активе национальной команды только две победы: Шипулин выиграл спринт в финском Контиолахти, а в Тюмени Максим Цветков первым пришел к финишу в масс-старте.

Это уже не первый раз, когда подготовка Шипулина подвергается жесткой критике со стороны Александра Тихонова. Как ранее сообщало «URA.RU», в конце марта в интервью одному из спортивных порталов четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что Шипулин с учетом вложенных в него денег обязан выигрывать все старты. На момент публикации получить комментарий Антона Шипулина не удалось — спортсмен не ответил на звонки на сотовые телефоны. Связаться с Тихоновым также пока не получилось.

Антон Степыгин
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