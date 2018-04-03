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03 апреля 2018
14:00  03 апреля 2018 0

СКР возбудил дело против главы МВД Украины

Авакова обвиняют в нарушении прав россиянФОТО: Арсен Аваков, Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, не пустившего россиян на выборы президента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, Аваков приказал подчиненным, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России. «В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что российский закон позволяет возбуждать дела против иностранных граждан, совершивших преступления против интересов России.

Новость по теме
Украинская полиция заблокировала консульства России с избирательными участками

18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ у российских консульств на Украине были выставлены полицейские кордоны, не пускавшие россиян к месту голосования. Внутрь зданий пропускали только работников консульства согласно составленным ранее спискам. Таким образом, вход другим гражданам России на территорию консульств был закрыт. Силовики МВД Украины уверяли, что это делается «для безопасности» россиян, напоминает «Федеральное агентство новостей». Совет Федерации РФ призвал Организацию объединенных наций (ООН) осудить действия Киева, уточняет RT.

Совет по правам человека (СПЧ) назвал решение Киева не пускать россиян на выборы «вопиющим беззаконием». «Это откровенная шайка, которой плевать на закон», — отметил ранее в разговоре с «URA.RU» член совета СПЧ Александр Брод.

Наталья Михалева
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