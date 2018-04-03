17:43 03 апреля 2018 0

Артисты задержали спектакль на полчаса Фото: Афиша.ру

Пользователей Интернета возмутил поступок столичных артистов Марии Ароновой, Михаила Полицеймако и Сергея Шакурова, которые задержали спектакль в Сургуте на полчаса из-за невыплаты гонорара. В Сети звезд раскритиковали за «вынос сора из избы».

По словам комментаторов, проблемы с организаторами артисты должны решать за кулисами и не впутывать зрителей, которые пришли отдохнуть. «На суд зрителя дается спектакль. Проблемы с организаторами и с гонорарами в другой суд! Праздник зрителю испорчен!», «Пора возродить традицию ходить в театр к заслуженным с помидорами и тухлыми яйцами», «Отвратительно! Во время войны актеры на энтузиазме выступали, эти во время войны побегут туда, где больше заплатят», «Зрители тут причем? Обгадили все настроение бедным людям», «Даже скоморохи на ярмарках 500 лет назад так не позорились», — написали пользователи Twitter.

Как ранее сообщало «URA.RU», скандал произошел 2 апреля на сургутской сцене перед спектаклем «Маленькие комедии» по мотивам произведений Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Концертно-театральный центр «АКС-север», организующий выступление, не заплатил артистам до начала представления, о чем зрителям лично сообщила заслуженная артистка России Мария Аронова. По ее словам, звезды таким образом защищались. После сокрушительной речи актрисе шепнули на ухо о переводе гонорара, и спектакль начался.