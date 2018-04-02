22:48 02 апреля 2018 1

Артистам не заплатили перед началом спектакля Фото: Афиша.ру

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа артисты задержали спектакль «Маленькие комедии» по мотивам произведений Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Об этом на своей странице в Facebook написал местный житель Ярослав Петренко.

По его словам, актеры театра — Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако — вышли на сцену сургутской филармонии и полчаса ждали, пока им заплатят. «Скандал в Сургуте. Аронова и Шакуров не смогли начать спектакль вовремя. Полчаса ждали денег…», — написал Петренко в соцсети. «Как бы артисты в край охренели», — прокомментировал другой пользователь.

Выяснилось, что концертно-театральный центр «АКС-север», организующий спектакль, не заплатил артистам до начала выступления. Об этом зрителям лично сообщила заслуженная артистка России Мария Аронова. Она вышла на сцену и призвала жителей в следующий раз подумать, прежде чем покупать билеты на спектакль, который организует эта компания. «Данная дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем», — сказала Аронова. После речи концертный директор сообщила актрисе, что деньги переведены на счет артистов, и спектакль начался.

Ранее актер Михаил Ефремов о время спектакля в Самаре «Не становись чужим» устроил скандал. Он опоздал на выступление на полчаса, а после матерился на зрителей со сцены. По информации «URA.RU», за такую выходку актер получил 2,5 млн рублей.