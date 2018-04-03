Навальный срочно создает партию «Рабочее название»

18:58 03 апреля 2018 1

Идеологу школьников понадобилось новое место в политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После провала идеи бойкота выборов блогер Алексей Навальный решил легимитизировать свое участие в политике. Для этого он подал в Минюст документы на регистрацию партии, съезд которой должен состояться в ближайшие дни.

О регистрации партии Навального стало известно из публикации юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова в Twitter. По его словам, документы на регистрацию организации были поданы в конце марта, партия получила имя «Рабочее название», учредительный съезд планируется провести в мае.

«Он просто понял, что невозможно войти в политику без этого. Если ты хочешь заниматься политической работой — ты должен подчиняться общим для всех участников процесса правилам. Не важно, кто ты: Навальный, Грудинин или Явлинский — есть четкие правила, закон требует для участия, к примеру, в региональных выборах наличия политической партии, а успешная партия может выдвигать кандидата в президенты. Увидев полный провал идеи так называемого „бойкота“, увидев высокую явку на выборах президента в итоге, он понял, что без наличия партии участвовать в политике нельзя», — прокомментировал «URA.RU» новость о создании партии председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Кроме того, по мнению экспертов, на этот шаг Навального мог подтолкнуть страх окончательно потерять какое-либо влияние на повестку. Тем более что ранее было объявлено о создании независимой от него оппозиционной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. В этом случае блогер рискует остаться без последователей.

«Во всякой политике важно движение. Если ты сидишь и не меняешься — от тебя все разбегутся. При этом, по данным социологии, интерес к Навальному со стороны молодежи начинает падать — естественно, что ему срочно нужно как-то «переупаковываться», — пояснил действия Навального «URA.RU» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.