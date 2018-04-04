Госдеп США предложил России прислать замену высланным дипломатам

02:51 04 апреля 2018 0

В Вашингтоне исходят из того, что Москва также согласится принять новых американских дипломатов взамен высланных Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Российские власти могут прислать замену 60 дипломатам, которые были выдворены в конце марта из Соединенных Штатов по требованию американских властей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщил представитель Государственного департамента США.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии [на территории США]», — цитирует Life представителя Госдепа. Однако, власти США исходят из того, что Москва тоже согласится принять новых американских дипломатов взамен тех, которых выдворяют из России в ответ на решение Вашингтона.

Напомним, 26 марта американские власти объявили о высылке 60 дипломатов РФ, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Такое решение приняли в связи дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несколько западных стран также бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту. В качестве зеркальных мер российская сторона объявила персонами нон-гранта 58 работников американского посольства в Москве, а также двух сотрудников генконсульства в Екатеринбурге. Помимо этого, было отозвано согласие на работу генерального консульства США в Петербурге.