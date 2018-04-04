Арестованный Магомедов готов купить в СИЗО 10 холодильников и телевизор в надежде получить чайник

08:07 04 апреля 2018 0

Магомеду Магомедову холодно и скучно в «Лефортово» ФОТО: dagestanbusinessmen, Instagram

Арестованный совладелец группы «Сумма» Магомед Магомедов готов купить для СИЗО «Лефортово», где они сидят вместе с братом Зиявудином, холодильники и телевизоры. Об этом РИА «Новости» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, главная жалоба братьев Магомедовых— это отсутствие в камерах горячей воды и телевизора. Кроме того, арестованных бизнесменов удручает то, что они не могут получать свежую прессу и стирать вещи. «Магомед Магомедов предложил в качестве помощи администрации СИЗО купить 10 холодильников и телевизоров в камеры. И надеется вскоре получить в камеру электрочайник», — рассказал представитель ОНК. При этом доставленных продуктов Магомеду хватает, он даже готов поделиться ими с другими заключенными. Кроме того, арестанты надеются на скорое свидание с близкими, они уже оформили соответствующую просьбу.

Одних из самых богатых бизнесменов России Зиявудина и Магомада Магомедовых подозревают в хищениях 2,5 миллиардов рублей из госказны, растрате и создании преступного сообщества, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Братьев арестовали 30 марта, затем доставили в следственный изолятор «Лефортово». Сейчас арестанты находятся в карантинном режиме в одиночных камерах, они в бодром расположении духа, отмечает «Федеральное агентство новостей»

Совладелец и глава совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов ранее предлагал суду отпустить его под залог в 2,5 миллиарда рублей. Что является рекордом в истории российской судебной практики, уточняет «Национальная служба новостей».

О том, почему суд отказался от залога, какую роль сыграли в аресте Магомедовых власти Дагестана и что связывает сидящих в «Лефортово» с делом Михаила Ходорковского — читайте в материале «URA.RU».