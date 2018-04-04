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04 апреля 2018
Главные новости 
14:32  04 апреля 2018 4

Уральские военные сделали заявление о призыве трансгендеров. «У нас жесткий приказ»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, лгбт, Трансвестизм, переодевания
Люди, сменившие пол, попадают в самую низшую категорию годностиФото: Pixabay.com

Трансгендеров не будут призывать на службу в российскую армию — об этом заявил начальник отдела призыва организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой, отвечая на реплику журналистов о том, что такая практика применяется сегодня в армии США. «В Центральном военном округе, да и вообще в наших вооруженных силах такое в принципе невозможно: таких людей у нас обычно списывают по медицинским показателям, поскольку у нас очень жесткий приказ, по которым определяются степени годности».

По словам военного, существует пять степеней годности: «А» («годен без ограничений») — людей с таким здоровьем берут в ВДВ, морфлот, спецназ; «Б» (которая подразделяется на Б1, Б2, Б3 и Б4, людей с Б4 в армию берут «неохотно», потому что это практически больные люди, хотя по закону и должны служить); «В» (ограниченно годен) — таких могут призвать в армию только в военное время, «Г» («временно не годен» — например, сломал руку или ногу) и «Д» — не годен ни в мирное, ни в военное время. «Те, кто меняет пол, попадают в категорию годности „Д“ — они не годны к службе в армии, и их просто списывают в запас», — сообщил полковник Яровой.

Пресс-конференция по весенней призывной компании в ЦВО. Екатеринбург, яровой сергей
Полковник Яровой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в Центральном военном округе в ходе весенней компании в армию будет призвано более 49 тысяч человек. «Лидер» по призыву — Республика Башкортостан (около пяти тысяч призывников), на втором месте — Свердловская область (призовет порядка 4 тысяч человек). Призывники попадают не только в Вооруженные силы, но и в подразделения МЧС, ФСО, Нацгвардию.

По словам представителя ЦВО, число призывников за последние годы сократилось почти вдвое (скажем, семь лет назад «наряд» составлял 102 тысячи призывников): в связи со сложностью современной военной техники основной упор сейчас делается на службу по контракту, но при этом служба по призыву все равно будет сохраняться, поскольку государству необходим мобилизационный резерв.

Андрей Гусельников
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