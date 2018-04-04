{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
15:08  04 апреля 2018 0

Челябинские чиновники объяснили, почему разрешили подозреваемому в педофилии посещать интернат

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура неоднократно проверяла действия чиновников и до педофильского скандала не находила нарушений, заявили в мэрииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
все новости сюжета

У сотрудников Центрального управления соцзащиты населения Челябинска не было законных оснований отказывать в посещении спецшколы-интерната местному жителю, ставшему впоследствии обвиняемым по громкому делу о педофилии. Прокуратура ранее неоднократно проверяла эту информацию и не нашла нарушений, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Управление Генпрокуратуры в УрФО, напомним, 3 апреля назвало одной из основных причин ЧП в южноуральской спецшколе-интернате «халатность должностных лиц» Центрального управления социальной защиты населения администрации Челябинска. «Мужчина, совершавший преступные посягательства в отношении воспитанников, имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников, без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов получения такого разрешения», — объяснили в ведомстве.

На основании материалов прокурорской проверки, следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сотрудница центра соцзащиты, выписавшая справку-разрешение обвиняемому в педофилии, по информации «URA.RU», находится в декретном отпуске.

Скандал в спецшколе-интернате для детей с задержками психического развития разразился в начале 2018 года. Тогда семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали опекунам о сексуальном насилии во время их воспитания в учреждении. По обвинению в педофилии задержан 51-летний челябинец Сергей К. Ему инкриминируют 11 эпизодов. Обвинение предъявлено по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Сразу после этого в Челябинской области вскрылось еще несколько аналогичных историй. В одной из них подозревают даже бывшего судью, который якобы совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении дочек его сводного брата. Этим делом следователи занимаются под контролем лично главы СКР Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров