Челябинские чиновники объяснили, почему разрешили подозреваемому в педофилии посещать интернат

У сотрудников Центрального управления соцзащиты населения Челябинска не было законных оснований отказывать в посещении спецшколы-интерната местному жителю, ставшему впоследствии обвиняемым по громкому делу о педофилии. Прокуратура ранее неоднократно проверяла эту информацию и не нашла нарушений, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
Управление Генпрокуратуры в УрФО, напомним, 3 апреля назвало одной из основных причин ЧП в южноуральской спецшколе-интернате «халатность должностных лиц» Центрального управления социальной защиты населения администрации Челябинска. «Мужчина, совершавший преступные посягательства в отношении воспитанников, имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников, без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов получения такого разрешения», — объяснили в ведомстве.
На основании материалов прокурорской проверки, следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сотрудница центра соцзащиты, выписавшая справку-разрешение обвиняемому в педофилии, по информации «URA.RU», находится в декретном отпуске.
Скандал в спецшколе-интернате для детей с задержками психического развития разразился в начале 2018 года. Тогда семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали опекунам о сексуальном насилии во время их воспитания в учреждении. По обвинению в педофилии задержан 51-летний челябинец Сергей К. Ему инкриминируют 11 эпизодов. Обвинение предъявлено по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Сразу после этого в Челябинской области вскрылось еще несколько аналогичных историй. В одной из них подозревают даже бывшего судью, который якобы совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении дочек его сводного брата. Этим делом следователи занимаются под контролем лично главы СКР Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.