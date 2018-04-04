17:28 04 апреля 2018 0

Алкосеть скоро сменит название Фото: Дарья Попова © URA.RU

Екатеринбургский предприниматель Илья Борзенков продал принадлежавшую ему сеть алкомаркетов «Магнум» основателю челябинской компании «МАВТ-винотека» Вячеславу Сафронову. Новые владельцы обещают существенно снизить цены, но прежде покупателям придется немного потерпеть.

«Покупку подтверждаем, сделка завершена. Планируем провести реструктуризацию, приведение сети к нашим стандартам, а также снижение цен — на 17-18% в среднем. Кроме того, планируются обновление торговых залов, проведение ремонтов, обучение персонала и внедрение наших стандартов сервиса», — рассказал «URA.RU» гендиректор «МАВТ-винотека» Петр Зуев.

Всего компания приобрела шесть магазинов, ремонты в них будут проводиться по очереди. Первым на обновление закроется через несколько дней магазин на Ленина, 5. Работы, по словам Андрея Зуева, займут порядка двух месяцев.

Что касается ожидаемого снижения цен, то, по словам собеседника агентства, это принципиальная позиция. «У нас другая политика — меньше наценка. Мы стараемся зарабатывать за счет привлечения новых клиентов и повышения оборота. Кроме того, мы серьезно оптимизировали офисную часть екатеринбургской сети — теперь это будет единая компания», — пояснил Зуев. После покупки сеть алкомаркетов поменяет название: теперь она будет именоваться «Магнум-винотека».