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04 апреля 2018
20:30  04 апреля 2018 1

Тайская полиция заподозрила Рыбку и Лесли в изнасиловании

Рыбке светит тюрьма в ТаиландеФото: nastya_rybka.ru, Instagram

Скандально известных «гуру секса» Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще восьмерых арестованных за нелегальный секс-тренинг в Таиланде обвиняют в изнасиловании и организации занятий проституцией. Об этом сообщил источник в городском отделе уголовной полиции Паттайи.

По его словам, заявление в полицию пострадавшие подали в воскресенье, 1 апреля. «Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции, а его депортация перенесена на неопределенный срок», — сообщил собеседник РИА «Новости». Остальных депортировать пока тоже невозможно, тем более, если по заявлению заведут уголовное дело. Основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных, другие обвиняются как сообщники.

Ранее сообщалось, что Рыбка и Лесли были арестованы полицией Таиланда вместе с другими россиянами на острове Лан. Их обвинили в незаконном проведении секс-тренинга. Суд назначили на 17 апреля. Адвокат обвиняемых попросил о возможности переноса слушания дела на более ранний срок, так как его подопечные решили признать вину и получить условные сроки и небольшие штрафы, писало «URA.RU». Если будет заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании и организации занятий проституцией, обвиняемым не удастся быстро попасть домой, даже если приговор будет мягким.

Ксения Томашова
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