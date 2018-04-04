21:09 04 апреля 2018 4

Модель Ксению Царицыну сравнили с обезьянкой Фото: Ксения Царицына, Instagram

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова модель Ксения Царицына напугала пользователей Сети внешним видом. Она поделилась в Instagram фотографией, которую подписала: «Такая как есть. Хватит носить маски».

Пользователи раскритиковали Ксению за зубы, уши и грудь, которые «торчат во все стороны», и сравнили ее с обезьяной. «Капец чучело», «Уши. Зубы. И сиськи. Эти три вещи. Торчат во все стороны. Дебильно как-то. Пардон-с», «Когда сделал и губы, и зубы, но не знаешь, что показать», «На обезьянку похожа», — пишут критики. Однако многие поклонники встали на защиту жены миллионера. «И правда, забавное фото. Здорово, когда человек может посмеяться над собой», «Самая настоящая!», «Очень красивая и необыкновенная», «Зато естественная», — похвалили модель за смелость. Фото собрало более 10,5 тысячи лайков.

Ранее «URA.RU» писало, что Царицына похвасталась шикарным кольцом с массивными зелеными камнями. Модель не стесняется делиться подробностями роскошной жизни. Так, она выкладывала в соцсети фото украшения за 9 млн евро.