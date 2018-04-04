{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
21:09  04 апреля 2018 4

Жена российского олигарха напугала подписчиков. «Уши и зубы торчат во все стороны»

Модель Ксению Царицыну сравнили с обезьянкойФото: Ксения Царицына, Instagram

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова модель Ксения Царицына напугала пользователей Сети внешним видом. Она поделилась в Instagram фотографией, которую подписала: «Такая как есть. Хватит носить маски».

Пользователи раскритиковали Ксению за зубы, уши и грудь, которые «торчат во все стороны», и сравнили ее с обезьяной. «Капец чучело», «Уши. Зубы. И сиськи. Эти три вещи. Торчат во все стороны. Дебильно как-то. Пардон-с», «Когда сделал и губы, и зубы, но не знаешь, что показать», «На обезьянку похожа», — пишут критики. Однако многие поклонники встали на защиту жены миллионера. «И правда, забавное фото. Здорово, когда человек может посмеяться над собой», «Самая настоящая!», «Очень красивая и необыкновенная», «Зато естественная», — похвалили модель за смелость. Фото собрало более 10,5 тысячи лайков.

Ранее «URA.RU» писало, что Царицына похвасталась шикарным кольцом с массивными зелеными камнями. Модель не стесняется делиться подробностями роскошной жизни. Так, она выкладывала в соцсети фото украшения за 9 млн евро.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров