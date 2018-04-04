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04 апреля 2018
21:34  04 апреля 2018 1

Хирург объяснил, почему Леонтьев стал похож на женщину

Леонтьев до пластической операцииФото: valera_leontiev, Instagram

Российские специалисты по пластической хирургии и косметологии объяснили, почему знаменитый певец Валерий Леонтьев стал похож на женщину. По их словам, причина может быть в удалении подкожного жира в области щек.

Пластический хирург Гайк Бабаян рассказал, что Леонтьев колол ботокс в лоб и делал блефаропластику. Кроме того, по его предположению, певец вводил филлеры в губы, а также ставил виниры на зубы, сообщает «Комсомольская правда».

По мнению врача-косметолога и дерматолога Марты Орловой, Леонтьев сделал липофилинг и удалил жировые подкожные отложения в области щек, известные как комки Биша. Именно последнее могло привести к тому, что его лицо стало более женственным.

Ранее «URA.RU» сообщало, что певца Валерия Леонтьева, сфотографировавшегося вместе с Филиппом Киркоровым в США, приняли за женщину. «Филипп Бедросович, Ваша подруга очень похожа на Валеру Леонтьева… Я Леонтьева не узнала!!! Думала, что это женщина с Киркоровым… Думаю, что за баба стоит, а это Леонтьев!» — комментировали снимок поклонники Киркорова.

Виктор Жуков
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