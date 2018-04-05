{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
02:44  05 апреля 2018 0

«АвтоВАЗ» по итогам марта побил собственные рекорды продаж автомашин

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Самым популярным автомобилем в марте текущего года стал Lada VestaФото: Антон Белицкий © URA.RU

В марте текущего года был реализовано более 30 тысяч автомобилей Lada, этот результат на 22,3 процента превосходит прошлогодний результат за тот же период.

По итогам первого квартала «АвтоВАЗ» увеличил продажи российской марки Lada на 28,8 процентов в годовом сравнении. За отчетный период россияне приобрели более 79 тысяч транспортных средств отечественного бренда, пишет Life.

Самой популярной моделью автомобиля в марте 2018 года стала Lada Vesta. Отмечается, что компания продала более 9 тысяч машин, что на 52,1 процента превышает результат за март прошлого года. На втором месте расположилась Lada Granta — их было продано 8 тысяч единиц (7,2 процентов). Замыкает тройку лидеров пассажирский универсал Lada Largus с показателем в 3,5 тысяч проданных автомобилей (90,4 процентов), а также фургон Largus реализован в количестве 1,3 тысяч машин, что на 54,5 процентов больше, чем в 2017 году.

Напомним, «АвтоВАЗ» решил закрыть проект по разработке удлиненной модели Lada Vesta Signature. Корпорация отказалась от этого автомобиля, ссылаясь на отсутствие экономической выгоды. Ручное создание машины очень дорого, а минимальный спрос делает реализацию проекта компании нецелесообразной.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров