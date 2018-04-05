«АвтоВАЗ» по итогам марта побил собственные рекорды продаж автомашин

02:44 05 апреля 2018 0

Самым популярным автомобилем в марте текущего года стал Lada Vesta Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В марте текущего года был реализовано более 30 тысяч автомобилей Lada, этот результат на 22,3 процента превосходит прошлогодний результат за тот же период.

По итогам первого квартала «АвтоВАЗ» увеличил продажи российской марки Lada на 28,8 процентов в годовом сравнении. За отчетный период россияне приобрели более 79 тысяч транспортных средств отечественного бренда, пишет Life.

Самой популярной моделью автомобиля в марте 2018 года стала Lada Vesta. Отмечается, что компания продала более 9 тысяч машин, что на 52,1 процента превышает результат за март прошлого года. На втором месте расположилась Lada Granta — их было продано 8 тысяч единиц (7,2 процентов). Замыкает тройку лидеров пассажирский универсал Lada Largus с показателем в 3,5 тысяч проданных автомобилей (90,4 процентов), а также фургон Largus реализован в количестве 1,3 тысяч машин, что на 54,5 процентов больше, чем в 2017 году.

Напомним, «АвтоВАЗ» решил закрыть проект по разработке удлиненной модели Lada Vesta Signature. Корпорация отказалась от этого автомобиля, ссылаясь на отсутствие экономической выгоды. Ручное создание машины очень дорого, а минимальный спрос делает реализацию проекта компании нецелесообразной.