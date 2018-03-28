«АвтоВАЗ» отказался от выпуска самой роскошной Lada

09:31 28 марта 2018 0

Ручная сборка оказалась нецелесообразной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«АвтоВАЗ» закрыл проект по разработке удлиненной Lada Vesta Signature. Компания отказалась от этой модели, ссылаясь на отсутствие экономической выгоды. Ручное создание автомобиля очень дорого, а минимальный спрос делает реализацию проекта нецелесообразной.

«Компания сегодня концентрируется на выполнении среднесрочного плана развития, в рамках которого до 2026 года планируется выпустить 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов. Lada Vesta Signature была собрана в единичных экземплярах в интересах НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. ред.)», — цитирует «Российская газета» представителя компании. Он подчеркнул, что все инженерные задачи, связанные с этим автомобилем, выполнены.

По предварительным данным, всего собрали четыре экземпляра Vesta Signature. Одним из них пользовался бывший президент «АвтоВАЗа» по инжинирингу Харальд Грюбель, на другом автомобиле ездил глава компании Николя Мору. Эту модель видели также на XXI Рождественской гонке чемпионов.

Модель Lada Vesta Signature представляла собой эксклюзивную версию седана с удлиненной на 250 мм колесной базой. Это позволило освободить место для пассажиров на заднем сидении на 200 мм. Кроме того, автомобиль имел эксклюзивную отделку. В то же время в социальных сетях появились фотографии двух новых моделей отечественного автопроизводителя — внедорожная модификация LADA Vesta и кросс-версия высокого хэтчбека LADA Xray. Машины видели на дорогах Тольятти.

Также в Сети появились снимки новой версии автомобиля «Нива», отмечает Nation News. Ранее Григорий Явлинский предложил освободить «АвтоВАЗ» от части налога на прибыль, предназначающегося госбюджету, напоминает «Русская планета». По словам политика, компания «все равно живет дотациями».