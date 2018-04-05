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08:32  05 апреля 2018 0

В ХМАО решат вопрос об установке памятника Сталину

Сталин в краске. Сургут, бюст сталину, сталин в краске
В 2016 году в Сургуте установили бюст Сталина, но продержался он недолгоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Городской общественный совет Сургута планирует 10 апреля решить, установят ли в городе памятник Иосифу Сталину. Об этом рассказал автор инициативы, один из лидеров организации «Рабочая молодежь Сибири» Денис Ханьжин.

Обсудить идею установки памятника собирались еще в марте, рассказал Ханьжин порталу «7×7». Однако рассмотрение этого вопроса было решено перенести и заняться им уже после президентских выборов. В начале апреля с Ханьжиным связался представитель управления общественных связей администрации города и сообщил, что эта тема включена в повестку заседания Общественного совета 10 апреля.

Напомним, бюст Сталина активисты организаций «Русский Дух» и «Работающая молодежь Сибири» (РМС) установили в Сургуте еще в 2016 году. Неизвестные сразу же облили памятник краской, после чего его демонтировали, так как он располагался на муниципальной земле. При этом в самой РМС перед президентскими выборами в феврале произошел внутренний конфликт из-за онлайн-голосования за кандидатов, которое провели в одном из пабликов организации.

Дарья Корчак
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