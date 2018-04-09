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09 апреля 2018
10:56  09 апреля 2018 2

В Екатеринбурге турецкие врачи-онкологи встретились со спасенными пациентами

Встречи врачей клиники с бывшими пациентами организуют с 2014 годаФото: представительство клиники «Анадолу» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге побывали ведущие профессора турецкого медицинского центра «Анадолу». Врач-онколог глава медицинской онкологии в Европейском союзе медицинских специалистов (ЕСМС), член ESMO (Европейское общество медицинской онкологии) Сердар Турхал и реаниматолог, специалист по боли Айшен Юджел посетили 41 больницу города и отделение паллиативной помощи (хоспис), встретились со своими бывшими пациентами и провели консультации для всех желающих.

30 марта прошла ежегодная встреча пациентов с врачами, которая была организована представительством «Анадолу» в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось в Русском зале международного центра искусств «Главный проспект». Пациенты, которые проходили лечение в центре «Анадолу», не могли сдержать слез, выражая благодарность турецким специалистам. По их словам, за несколько месяцев борьбы с онкологией врачи стали для них по-настоящему близкими людьми.

На протяжении вечера гости могли лично поблагодарить профессоров и задать им вопросы — как дальше жить после перенесенного заболевания, с какой периодичностью проходить контроль и дополнительные обследования. Профессор Турхал и профессор Юджел с радостью общались с пациентами и консультировали их. Гости знакомились друг с другом, делились своими историями, обменивались контактами и выражали слова поддержки. Все пациенты отметили замечательную и слаженную работу специалистов представительства «Анадолу» в Екатеринбурге и их стамбульских коллег — врачей и специалистов международного отдела. Вместе они оказывают качественную и профессиональную помощь, подходя индивидуально к каждому пациенту, всячески поддерживают до и после визита в Стамбул.

Для гостей также была организована экскурсия по международному центру искусств, где их познакомили с работами уральских художников и скульпторов, выставкой поп-арта, «золотой» комнатой, палеонтологической и нумизматической выставками. Вместе с художником Дмитрием Захаровым участники встречи даже смогли сами нарисовать пейзаж.

Медицинский центр «Анадолу» принадлежит Некоммерческому Фонду «Анадолу» и является одним из самых продвинутых медицинских учреждений не только Турции, но и региона. Например, одна из самых передовых в мире технологий лечения без боли и разрезов — система КиберНож — была запущена в «Анадолу» уже в 2004 году, что делает клинику третьим центром в Европе, освоившим ее.

«Анадолу» аффилирован с одним из самых известных медицинских учреждений мира — Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в Балтиморе (США). Центр обладает и двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), и аккредитаций JCI (Объединенная международная комиссия, США).

Обратиться за бесплатной консультацией и вторым медицинским мнением можно по адресу: ул. Куйбышева, 55, оф. 412, тел. (343) 351-10-82.

www.anadolu-ural.ru

http://www.anadolumedicalcenter.ru

Медицинский центр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории РФ.

На правах рекламы

Профессор Сердар Турхал, пациентка Наталья и профессор Айшен Юджел
Фото: здесь и далее Станислав Фоминых
Пациенты приезжали вместе со своими родными (профессор Сердар Турхал и его пациент с сыном)
Руководитель представительства в Екатеринбурге Антон Казарин и ведущая праздника Лариса Авдуевская
Профессор Айшен Юджел и ее пациентка, на заднем плане Илона Змихновская — специалист представительства клиники в Екатеринбурге
Гости участвуют в создании пейзажа вместе с художником Дмитрием Захаровым
Сын одного из пациентов, ученик Уральской консерватории, исполнил классическое произведение в знак признательности профессорам
Профессор, врач-алголог Айшен Юджел — несколько слов о том, почему нужно разбираться с болью. Переводит Илона Змихновская, специалист представительства клиники в Екатеринбурге
Слова благодарности пациентов

Софья Стеклова
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